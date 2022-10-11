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Ankara Büyükşehir Belediyesinden "su tarifesi" açıklaması:

11.10.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifesine yüzde 50 indirim yapılması, ASKİ'yi işlevsiz hale getirecektir" - "ASKİ, mevcut fiyat tarifesi ile bu yıl şu ana kadar 500 milyon lira zarar etmiştir. Yeni kararın uygulanması ile zararın yıl sonunda kadar 1 milyar 100 milyon liraya çıkması beklenmektedir"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Belediye Meclisinin dünkü kararıyla su bedeline yüzde 50 indirim yapıldığını belirterek, "Zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifesine yüzde 50 indirim yapılması, ASKİ'yi işlevsiz hale getirecektir." açıklamasında bulundu.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da suyun metreküp maliyetinin 24, ücretinin ise 13 lira olduğu anımsatılarak, suyun, sosyal yardım alan ailelere 10 tona kadar ton başı 1 liraya, öğrenci evlerine ise yüzde 50 indirimli verildiği bildirildi.

ABB Meclisi'nde dün yapılan oturumda verilen kanun dışı önergeyle su ücretlerine yüzde 50 indirim yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifesine yüzde 50 indirim yapılması, ASKİ'yi işlevsiz hale getirecektir. Bu kararla, halka yıllık ortalama 300 milyon metreküp su temini sağlayan ASKİ'nin su tarife geliri yıllık yaklaşık 1,8 miyar lira olacaktır. ASKİ'nin sadece 2022 yılı elektrik ve personel gideri 2,3 milyar liradır. Elektrik giderlerinin 2023'te fiyat artışları sonucunda yaklaşık 5 milyar lira olması beklenmektedir. Dolayısıyla bu gelir, ASKİ'nin sadece yıllık elektrik giderini dahi karşılayamaz durumdadır. Meclis'te alınan bu su indirimi kararı değil, ASKİ'nin iflas ettirilmesi kararıdır."

- "Su hayati bir konudur"

Açıklamada, Büyükşehir Belediye yönetimi tarafından Ankara'da suya yeni dönemde zam yapılmadığı, kademeli su tarifesine geçildiği bilgisi paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

"ASKİ, mevcut fiyat tarifesi ile bu yıl şu ana kadar 500 milyon lira zarar etmiştir. Yeni kararın uygulanması ile zararın yıl sonunda kadar 1 milyar 100 milyon liraya çıkması beklenmektedir. Su hayati bir konudur. Bu şartlar altında, Ankara'nın susuz kalmaması için ASKİ'nin devam eden altyapı çalışmaları ve müteahhitlik hizmetleri mecburen durdurulacaktır. 30 yıldır ihmal edilen, temiz su hasreti çeken Polatlı, Elmadağ ve Gölbaşı hatlarındaki çalışmalar ile su taşkınlarını önleyecek büyük altyapı çalışmaları da yine zorunlu olarak yarıda bırakılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ indirim

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