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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden tiyatrolara destek

ANKARA HABERLERİ  | 07.12.2020 13:53 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde zor durumda kalan sektörlerden bir tanesi olan tiyatrolar için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden destek gecikmedi.

Pandemi sürecinde zor durumda kalan sektörlerden bir tanesi olan tiyatrolar için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden destek gecikmedi. Başkan Yavaş, “Tiyatrolarımızı destekleyerek, vatandaşlarımızın sanattan uzak kalmalarını da engelleyeceğiz” dedi.
Başkent’te faaliyet gösteren tiyatroların toplam 37 oyununu ABB TV ve Başkent Mobil üzerinden yayınlayacağı açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Başkent Tiyatroları; Ankara Tiyatro Yapımcıları (ANTİYAP) Derneği üyesi 25 tiyatro başta olmak üzere diğer tiyatrolardan 10, engelli tiyatrolardan da 2 oyunun sahnelemesi için kapılarını açacak.
Seyircisiyle pandemi sürecinde buluşamayan tiyatroları yalnız bırakmak istemediklerini belirten Başkan Yavaş, “Pandemide zor günler geçiren tiyatrolarımızın da yanında olmak için gayret ediyoruz. 37 farklı oyunu alıp yayınlayarak hem tiyatrolarımızı destekleyecek hem de vatandaşlarımızın sanattan uzak kalmalarını engelleyeceğiz. Oyunları ABB TV ve Başkent Mobil’den izleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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