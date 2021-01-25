Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden üç ilçede 400 ton “kırmızı mercimek” tohumu hibesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kırsal kalkınmayı geliştirmek ve yerli üretimi artırmak amacıyla yeni bir destek projesini daha hayata geçiriyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde yaklaşık bin 400 yerli üreticiye yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı payı olmak üzere ilk kez 400 ton “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtımı gerçekleştirecek.

Üç ilçede bu destekten yararlanmak isteyen çiftçiler, 25-27 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Yerli üretimi artırmak ve üreticiye destek olmak amacıyla yeni bir destek projesini daha devreye sokacak olan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde çiftçilere ilk kez “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtımı gerçekleştirecek.

Mercimek tohumu desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin; Bala Gençlik Merkezi, Haymana ASKİ Şantiyesi ve Şereflikoçhisar Fen İşleri Şantiyesine 25-27 Ocak 2021 tarihleri arasında gelerek bizzat başvuruda bulunması gerekiyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı başvurular tamamlandıktan sonra üç ilçede çiftçilere tohum dağıtımına başlayacak.

