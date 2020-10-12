Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşım esnafına destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, pandemi sürecinde dolmuşçu esnafına destek olmayı sürdürüyor. Dolmuş duraklarında maske ve dezenfektan dağıtımına devam eden ekipler, toplu taşıma araçlarında korona virüs salgınına karşı tedbirlerini artırdı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Gülbaba, Bentderesi, Cento ve Güvenpark Dolmuş Duraklarında maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.

Ulaşım esnafına eş zamanlı olarak hijyen desteği sağladıklarını belirten Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 4 dolmuş durağı noktasında 10 bin maske ve 140 adet 5 litrelik dezenfektanımızı durak temsilcilerine teslim ettik. Günlük temizlikleri yapılan bu dolmuşlara halkımız gönül rahatlığıyla binebilirler. Çalışmalarımız pandemi süresince devam edecek” ifadelerini kullandı.

Güvenpark dolmuş durağında maske ve dezenfektan dağıtımı

Güvenpark Dolmuş Durağı’nda gerçekleşen maske ve dezenfektan dağıtımına katılan Ankara Minibüsçüler Odası Genel Sekreteri Murat Kurt, “Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi her türlü bizim yanımızda oldu. Araçlarımız dezenfekte edildi, maske dağıtımı yapıldı ve yakıt desteği sağlandı. Minibüsçüler esnafına pandemi sürecinde en çok destek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz” derken, Ankara Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Çakır Karakoç ise “Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalardan ve bu süreçte verdiği destekten halkımız da esnafımız da çok memnun” diye konuştu.

