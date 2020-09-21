Ankara Büyükşehir Belediyesinin atıkla mücadelesi devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını etkileyen ve çevreyi kirleten atıkların temizliğini sürdürüyor. Kent Estetiği, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Uzunyol Caddesi ve Çankaya ilçesindeki birçok noktada çadır ve baraka ortadan kaldırılırken, geniş çaplı atık, hurda ve kağıt temizliği de yapıldı. Dikmen Keklikpınarı Mevkii’nde ise 44 metruk yapı yıkılırken, 12 çadır ve 40 baraka bertaraf edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir yanında toplum ve çevre sağlığını önceleyen temizlik çalışmalarına devam ediyor. Özellikle pandemi sürecinde kent genelinde geniş çaplı atık temizliğini de ara vermeden sürdürüyor. Kent Estetiği, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin üç koldan yürüttüğü çalışmalar kapsamında halk ve çevre sağlığını tehdit eden ve güvenlik riski oluşturan çadır, baraka ve metruk yapılar tek tek yok ediliyor. Uzunyol Caddesi’nden başlanan ve Başkent’in bir çok noktasında yapılan inceleme sonucunda kağıt, plastik, hurda, ambalaj ve moloz atıklarının depolandığı alanların tahliye işlemlerine başlanırken, son olarak Dikmen Keklikpınarı mevkiinde izinsiz kağıt ve hurda toplayıcılarının depolama alanı olarak kullandığı bölgede de temizlik operasyonu gerçekleştirildi.

"Ankara’ya yakışmayan bu görüntülerden kurtulmaya çalışacağız"

Dikmen Keklikpınarı’nda gerçekleşen çalışmaları yerinde inceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, atık temizliği konusunda şu bilgileri verdi:

"Başkentimizin kentsel dönüşüm alanı içindeki eski gecekondu bölgeleri evsizlerin, kağıt toplayıcıların ve aranan şahısların barınağı haline gelmişti. Bu durum hem şehrin emniyet ve asayişine hem de temizlik ve hijyenine bu salgın döneminde ciddi zararlar veriyordu. Mansur Yavaş belediyeciliğinin ortak akıl anlayışı doğrultusunda belediyemizde bir toplantı yaptık. Ankara’da 38 bölge tespit ettik. Bunlardan 30’u şu anda bulunduğumuz Dikmen Çaldağı bölgesi ve civarında, 8 tanesi de şehrin değişik bölgelerinde. Temizlik operasyonuna İskitler dahil Altındağ bölgesi ile Varlık Mahallesini de ilave ettik. 24 Ağustos’tan itibaren bugüne kadar 942 kamyonla hafriyat kaldırdık, 44 metruk yapıyı yıktık. 40 baraka ve 12 çadırı bertaraf ettik. Kaldırdığımız yerlerde kalıcı çözüm getirmek için giriş çıkışları da kapatacak düzenlemeler yapacağız ve Ankara’ya yakışmayan bu görüntülerden kurtulmaya çalışacağız."

Ankara genelinde atık temizliğinin hızlandırıldığını vurgulayan Kent Estetiği Daire Başkanlığı Saha Sorumlusu Aysu Kırmızı ise "Kent Estetiği Daire Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın talepleri ve ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda Başkentimizde yıllardır halkın sağlığını tehdit eden, kent estiğine aykırı gelen olumsuzlukları kaldırmak amacıyla atık temizliği çalışmalarını başlattık. Bu proje kapsamındaki çalışmalarımızı Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ile birlikte yürütmekteyiz. Çalışmalarımıza Uzunyol Caddesi ile başladık bugün de Keklikpınarı Caddesi ile devam etmekteyiz. Birçok yerde kaçak su ve elektrik tespit ederek ilgili kurumlara ilettik ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

