Ankara Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı 110 proje törenle tanıtılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hazırladıkları 110 projeyi törenle vatandaşlara anlatacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, altyapıdan ulaşıma kadar birçok yeni projeyi başkentlilerle buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hazırladıkları 110 projeyi 12 Haziran'da saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek toplu açılış, temel atma ve tanıtım töreniyle kamuoyuna anlatacak.

Yavaş, açılışı yapılacak, temeli atılacak, yapımı devam eden ve yapımına başlanacak projelere ilişkin bilgi verecek.

Park ve yeşil alan, köprülü kavşak, yaya üst geçidi, itfaiye binası, içme suyu arıtma tesisi, kırsal kalkınma ve yenileme projesi ile teknoloji merkezlerinin yer aldığı projeleri başkentlilere sunmaya hazırlanan Yavaş, İstasyon Caddesi alternatif bulvar projesi, Samsun Yolu'nda kesintisiz trafik akışını sağlayan Eşref Akıncı, Kayaş 19 Mayıs Bulvarı ve Mavi Göl girişi köprülü kavşakları gibi birçok ulaşım projesinin açılışını yapacak.

Törende ayrıca Mamak-Elmadağ içme suyu hattı, Beypazarı İçme Suyu Arıtma Tesisinin 2. etabı ve Şereflikoçhisar arıtma tesisi yenileme projesi gibi projelerin de temeli atılacak.

Yavaş, Mamak kentsel dönüşüm projesi, İvedik-Polatlı ve Mamak-Gölbaşı içme suyu hatları, TRT Genel Müdürlüğü önü köprülü kavşağı, Ankara Kalesi ve Roma Tiyatrosu'ndaki restorasyon çalışmaları ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin kentin dört bir yanında yapımına devam ettiği projelerin son durumuna ilişkin bilgilendirme yapacak.

Toplantıda, Birlik Mahallesi e-Spor Merkezi, Sakarya Caddesi çiçek satış alanları projesi, Elmadağ Hasanoğlan kesimhane projesi, Şereflikoçhisar kesimhane projesi ve birçok ilçeye kazandırılacak yeni parkların tanıtımı yapılacak.

Tören sonunda şarkıcı Tan Taşçı, sevilen şarkılarını başkentliler için seslendirecek.

