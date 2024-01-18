Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent gezileri ilgi görüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent tanıtımına katkıda bulunmak ve yerel esnafın ekonomisini canlandırmak amacıyla çevre ilçelere ücretsiz düzenlediği kent gezileri devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının hayata geçirdiği hizmette, Ankara’da yaşayan ve Ankara dışından gelen yerli ve yabancı konuklar ile depremzede, görme ve işitme engelli vatandaşlar Ankara Kent Gezilerinde buluşuyor.

Ankara merkez olmak üzere Nallıhan, Bala, Kalecik, Kahramankazan, Beypazarı, Polatlı, Çubuk, Ayaş, Çamlıdere, Şereflikoçhisar, Kızılcahamam, Haymana, Evren, Güdül ve Elmadağ ilçelerine düzenlenen kent gezilerine, 2021 yılında 10 bin, 2022 yılında 25 bin ve 2023 yılında 31 bin olmak üzere toplam 66 bin vatandaş katıldı.

Ücretsiz olarak düzenlenen, ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunan kent gezilerinde vatandaşlar, 2023 yılında en çok Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Nallıhan ve Polatlı gezilerine yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir başta olmak üzere 1. ve 2. Meclis, Etnografya Müzesi ve restorasyon çalışmaları devam eden Roma Tiyatrosu gezileri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Başkentimizin tarihini, kültürünü ve doğasını daha yakından tanıma şansı sunan gezilere katılmak isteyenler; bireysel başvurularını Başkent 153 Çağrı Merkezi üzerinden, grup başvurularını ise ABB Hizmet Binası’nda dilekçe ile yapabiliyor.

