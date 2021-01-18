Ankara Büyükşehir, Dikmen bölgesinde atık temizliğini tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir yanında bulunan görüntü kirliliği, ve güvenlik sorunlarına yol açan metruk binalar ile sağlık açısından tehlike oluşturan katı atıkları bertaraf ediyor. Kent Estetiği, Fen İşleri ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Dikmen bölgesinin büyük bir bölümündeki gecekondu ile metruk yapıların hafriyat atıkları tamamen temizlenerek 20 yıllık sorun çözüldü. 21 Ağustos’tan beri bölgede 3 bin 765 kamyon hafriyat ve atık toplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde gecekonduların yıkılmasıyla oluşan hafriyat atıklarının neden olduğu çevre kirliliğini ortadan kaldıran çalışmalara hız verdi.

Görüntü kirliliğine ve güvenlik sorunlarına neden olan metruk yapıları kaldırarak bir yandan atıkla mücadelesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çevre ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturan hafriyat ve çöp atıklarını da bertaraf ediyor.

Büyükşehir ekipleri son olarak Dikmen semtinde Akpınar, Karapınar, Mürsel Uluç, Metin Akkuş, Keklikpınarı ve İlker Mahalleleri ile Çaldağı Mevkii’nde sürdürdüğü geniş kapsamlı temizlik çalışmasını tamamladı. Dikmen’in büyük bir bölümü gecekondu ve metruk yapıların hafriyat atıklarından tamamen temizlendi.

3 bin 765 kamyon atık toplandı

Kent Estetiği, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin iş birliğiyle, 21 Ağustos’tan itibaren devam eden çalışmalar kapsamında Dikmen’de 288 gecekondu, 136 baraka ile 62 çadır bertaraf edildi. Bölgenin tamamında toplam 3 bin 765 kamyon hafriyat ve atık toplandı.

Vatandaşlardan Başkent 153’e gelen talep ve şikayetler doğrultusunda harekete geçen Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Fen İşleri ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle bölgede ortak bir çalışma yürüterek yoğun bir mesai harcadı.

Çevre kirliliğine neden olan alanlarda hafriyat, moloz ve katı atıkların titizlikle toplandığını belirten Kent Estetiği Proje Sorumlusu Aysu Kırmızı, tamamlanan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Atık temizliği çalışmalarına 21 Ağustos’ta Altındağ ilçesi Hacıbayram ve Uzunyol’da başlamıştık. İskitler ve Varlık Mahallesi’nde temizlik çalışmalarını bitirdik. Daha sonra Dikmen bölgesinde Çaldağı Mevkii, Keklikpınarı, Akpınar, Karapınar, Malazgirt, Metin Akkuş, Mürsel Uluç ve İlker Mahallelerinde çalışmalara devam ettik. Şu anda eş zamanlı olarak Şirindere ve Yukarı Dikmen’de temizlik çalışmalarına ise devam ediyoruz. Şu ana kadar 3 bin 765 kamyon hafriyat topladık. Bu bölgelerde gecekonduda yaşayan vatandaşlarla anlaşarak, onları zora sokmadan ve gerekli imkanları da sağlayarak önce tahliyelerini sonra yıkımlarını gerçekleştirdik. Atık temizleme çalışmalarımıza İmrahor Vadisi, Çayyolu bölgesi, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde tespit ettiğimiz noktalarda devam edeceğiz.”

