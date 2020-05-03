YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Büyükşehirden lavanta üreticilerine destek

Ankara Büyükşehirden lavanta üreticilerine destek

ANKARA HABERLERİ  | 03.05.2020 10:05 | Son Güncelleme

Yerli üretimi ve yerli üreticiyi teşvik amacıyla önce yem bitkisi tohumu dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi, arazisine lavanta ekmek isteyen herkese de lavanta dağıtacak.Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50’si hibe, yüzde 50’si çiftçi katkı payı ile Başkentli lavanta üreticilerine fide desteği sağlayacak.

Yerli üretimi ve yerli üreticiyi teşvik amacıyla önce yem bitkisi tohumu dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi, arazisine lavanta ekmek isteyen herkese de lavanta dağıtacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50’si hibe, yüzde 50’si çiftçi katkı payı ile Başkentli lavanta üreticilerine fide desteği sağlayacak. En az 1 dekarlık, en fazla 10 dekarlık alana kadar arazisi olan vatandaşlara sonbahar aylarında lavanta fidesi dağıtımı yapılacak.
Başkent’te ithal bitki ve çiçek ekimine son veren, kent genelinde yeşil alanlar ile orta refüjlerde az su isteyen lavanta ekiminin yaygınlaştırılacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, fide temini bulmakta zorlanan lavanta üreticilerini de unutmadı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bir yandan Ankara iklimine dayanıklı ve işçiliği az olan lavantayı kendisi yetiştirirken, bir yandan da bu destek sayesinde yerli üreticileri lavanta ekmeye teşvik edecek.
Çiftçinin ve yerli bitki üreticilerinin alternatif ürün çeşitliliğine yönelmesini de amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, lavanta fidesi için ön kayıtları almaya başladı. 1 dekar ile 10 dekar arasında arazisi olan ve lavanta ekmek isteyen herkesin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ya da İlçe Tarım Müdürlüklerine bizzat başvuruda bulunması gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Ankara Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:02
Sabah
05:39
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
19:52
Yatsı
21:22

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Denizim Eczanesi
Cankaya
Gülsevin Eczanesi
Cankaya
Ozan Ülkü Eczanesi
Cankaya
Özgür Eczanesi
Cankaya
Temel Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkent’te market deposunda yangın

Başkent’te market deposunda yangın

Altındağ Belediyesi’nden Feridun Çelik Mahallesi’ne bir cami daha

Altındağ Belediyesi’nden Feridun Çelik Mahallesi’ne bir cami daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.