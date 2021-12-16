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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Akça spor, haber ve yaşam kategorilerinde birer tercih yaptı.

Spor kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Savaşın Yıkamadığı Hayaller" fotoğrafını seçen Akça, haber kategorisinde de Tayfun Coşkun'un "Baskın" fotoğrafına oy verdi. Akça, yaşam kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunay'ın Güzelliği" fotoğrafını oyladı.

- "AA çalışmalarıyla bizleri gururlandırıyor"

Akça, oylamanın ardından Anadolu Ajansının Cumhuriyet'in köklü kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Ajansın halkın doğru bilgilendirilmesi açısından önemli bir görev yürüttüğünü ifade eden Akça, "Haberciliğin yanı sıra dünyanın her yerinden muhabirlerin çektiği fotoğraflarla da Anadolu Ajansı önemli bir misyonu yürütüyor. Biz de bugün AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında üç fotoğrafı seçtik. AA çalışmalarıyla bizleri gururlandırıyor." dedi.

AA'nın Fransız Lafarge firmasının, terör örgütü DEAŞ ile ilişkisine yönelik haberine dikkati çeken Akça, şunları söyledi:

"Kendi alanımızla ilgili de özellikle 15 Temmuz'dan sonra Anadolu Ajansını yakından takip ediyorum. Adliye muhabirleri darbe davalarını çok yakından takip etti. Diğer adli konularda da çok hassasiyetle haberlerini yapıyorlar. Darbe davalarına ilişkin hazırlanan özel haberler multimedya çalışmaları ve grafikler toplumun, örgütün gerçek yüzünü anlaması açısından çok önemliydi. Bunun yanı sıra AA'nın özellikle adli konularda halkın manipülasyona ve dezenformasyona maruz bırakılmaması noktasında taşıdığı önemli bir misyon var. Anadolu Ajansı da bunun bilincinde. Buradan bütün muhabirlerine, temsilcilerine ve yöneticilerine teşekkürlerimi iletiyorum."

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