SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Ankara’da Yunus Akgün şov! Fırtına gibi esti

Ankara'da Yunus Akgün fırtınası! İlk yarıda 1 gol ve 1 asistle devleşen yıldız oyuncu, Galatasaray'ı zafere ulaştırmak için büyük etki etti.

Ankara’da Yunus Akgün şov! Fırtına gibi esti
Burak Kavuncu
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ankara’da şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Galatasaray’da, gecenin parlayan yıldızı Yunus Akgün oldu. Genç milli yetenek, Gençlerbirliği karşısında sergilediği büyüleyici performansla ilk yarının tartışmasız en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

İLK YARIYA DAMGA VURDU: 1 GOL, 1 ASİST

Ankara’da Yunus Akgün şov! Fırtına gibi esti 1

Maça oldukça iştahlı başlayan Yunus Akgün, hücum hattındaki hareketliliğiyle rakip savunmanın dengesini altüst etti. Önce Mauro Icardi’nin attığı golde hazırlayıcı rolü üstlenerek şık bir asist yapan Yunus, ardından sahneye bizzat çıkarak attığı gol ile skoru perçinledi. İlk 45 dakikayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan başarılı oyuncu, soyunma odasına maçın kahramanı olarak gitti.

FORMAYI BIRAKMIYOR

Ankara’da Yunus Akgün şov! Fırtına gibi esti 2

Son dönemdeki yükselen grafiğiyle teknik direktör Okan Buruk’un vazgeçilmezleri arasına giren Yunus Akgün, Ankara deplasmanındaki bu katkısıyla ilk 11’deki yerini ne kadar hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. Hem skor üretmesi hem de oyun içindeki yaratıcılığıyla sarı-kırmızılı taraftarlardan tam not alan Yunus, sosyal medyada da maçın en çok paylaşılan ismi oldu.

DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK MESAJ

Ankara’da Yunus Akgün şov! Fırtına gibi esti 3

Gelecek hafta oynanacak olan dev derbi öncesinde sergilenen bu performans, Galatasaray teknik heyetini de oldukça memnun etti. Takımın hücum varyasyonlarında anahtar rol oynayan Yunus Akgün, kritik haftalarda sorumluluk alarak şampiyonluk yolunda "Ben de buradayım" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün Gençlerbirliği-Galatasaray maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.