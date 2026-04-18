Ankara’da Yunus Akgün şov! Fırtına gibi esti

Ankara’da şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Galatasaray’da, gecenin parlayan yıldızı Yunus Akgün oldu. Genç milli yetenek, Gençlerbirliği karşısında sergilediği büyüleyici performansla ilk yarının tartışmasız en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

İLK YARIYA DAMGA VURDU: 1 GOL, 1 ASİST

Maça oldukça iştahlı başlayan Yunus Akgün, hücum hattındaki hareketliliğiyle rakip savunmanın dengesini altüst etti. Önce Mauro Icardi’nin attığı golde hazırlayıcı rolü üstlenerek şık bir asist yapan Yunus, ardından sahneye bizzat çıkarak attığı gol ile skoru perçinledi. İlk 45 dakikayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan başarılı oyuncu, soyunma odasına maçın kahramanı olarak gitti.

FORMAYI BIRAKMIYOR

Son dönemdeki yükselen grafiğiyle teknik direktör Okan Buruk’un vazgeçilmezleri arasına giren Yunus Akgün, Ankara deplasmanındaki bu katkısıyla ilk 11’deki yerini ne kadar hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. Hem skor üretmesi hem de oyun içindeki yaratıcılığıyla sarı-kırmızılı taraftarlardan tam not alan Yunus, sosyal medyada da maçın en çok paylaşılan ismi oldu.

DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK MESAJ

Gelecek hafta oynanacak olan dev derbi öncesinde sergilenen bu performans, Galatasaray teknik heyetini de oldukça memnun etti. Takımın hücum varyasyonlarında anahtar rol oynayan Yunus Akgün, kritik haftalarda sorumluluk alarak şampiyonluk yolunda "Ben de buradayım" dedi.