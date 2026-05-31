Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Torreira kararı dikkat çekti

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde milli takımlarda kadro heyecanı başlıyor. Turnuvanın iddialı ekiplerinden Uruguay Milli Futbol Takımı, 26 kişilik nihai kadrosunu resmen duyurdu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! 39 YAŞINDAKİ MUSLERA KADRODA

Uruguay Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan listede en dikkat çeken isimlerden biri, Galatasaray'ın eski efsane Fernando Muslera oldu. 39 yaşındaki tecrübeli eldiven, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği üst düzey performansla teknik heyetin güvenini kazandı ve dev turnuvada ülkesinin kalesini korumak üzere 26 kişilik kadroya dahil edildi.

LUCAS TORREIRA'YA BÜYÜK ŞOK!

Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-kırmızılı formayla başarılı bir grafik çizen ve şampiyonlukların mimarlarından olan yıldız orta saha, Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmedi. Torreira'nın kadro dışı kalması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Uruguay'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Santiago Mele

Defans: Guillermo Varela, Ronald Araujo, Sebastian Caceres, Jose Maria Gimenez, Santiago Bueno, Matias Olivera, Matias Vina, Joaquin Piquerez

Orta saha: Juan Manuel Sanabria, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Emiliano Martinez, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Nicolas De la Cruz, Agustin Canobbio, Brian Rodriguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo

Forvet: Rodrigo Aguirre, Darwin Nunez, Federico Vinas

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek.

Uruguay, turnuvada H Grubu'nda Suudi Arabistan, İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.