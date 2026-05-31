SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Torreira kararı dikkat çekti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Uruguay'ın 26 kişilik kadrosu açıklandı. Galatasaraylı Torreira'nın da durumu belli oldu.

Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Torreira kararı dikkat çekti
Burak Kavuncu

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde milli takımlarda kadro heyecanı başlıyor. Turnuvanın iddialı ekiplerinden Uruguay Milli Futbol Takımı, 26 kişilik nihai kadrosunu resmen duyurdu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! 39 YAŞINDAKİ MUSLERA KADRODA

Uruguay ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Torreira kararı dikkat çekti 1

Uruguay Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan listede en dikkat çeken isimlerden biri, Galatasaray'ın eski efsane Fernando Muslera oldu. 39 yaşındaki tecrübeli eldiven, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği üst düzey performansla teknik heyetin güvenini kazandı ve dev turnuvada ülkesinin kalesini korumak üzere 26 kişilik kadroya dahil edildi.

LUCAS TORREIRA'YA BÜYÜK ŞOK!

Uruguay ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Torreira kararı dikkat çekti 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-kırmızılı formayla başarılı bir grafik çizen ve şampiyonlukların mimarlarından olan yıldız orta saha, Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmedi. Torreira'nın kadro dışı kalması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Uruguay'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Santiago Mele

Defans: Guillermo Varela, Ronald Araujo, Sebastian Caceres, Jose Maria Gimenez, Santiago Bueno, Matias Olivera, Matias Vina, Joaquin Piquerez

Orta saha: Juan Manuel Sanabria, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Emiliano Martinez, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Nicolas De la Cruz, Agustin Canobbio, Brian Rodriguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo

Forvet: Rodrigo Aguirre, Darwin Nunez, Federico Vinas

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek.

Uruguay, turnuvada H Grubu'nda Suudi Arabistan, İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakaryaspor kongresinde arbede: Seçim ertelendiSakaryaspor kongresinde arbede: Seçim ertelendi
Aziz Yıldırım'dan gövde gösterisi! Guirassy ve Muriqi'den sonra o da...Aziz Yıldırım'dan gövde gösterisi! Guirassy ve Muriqi'den sonra o da...
Anahtar Kelimeler:
Uruguay Fernando Muslera Lucas Torreira dünya kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek burkan kare! 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada 'kargaşa' detayı...

Yürek burkan kare! 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada 'kargaşa' detayı...

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.