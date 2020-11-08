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Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden "Atatürk'ü Anma Konseri"

ANKARA HABERLERİ  | 08.11.2020 17:22 | Son Güncelleme

Opera Sahnesi'nde 10 Kasım'da Atatürk'ün sevdiği aryaların seslendirileceği konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi solistlerinden Aslı Kıyıcı, Zeliha Kökcek, Arda Doğan, Barış Yanç, Umut Kosman ve piyanist Hande Uçar Yanç sahne alacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla özel konser verecek.

Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek "Atatürk'ü Anma Konseri"nde, Ankara Devlet Opera ve Balesi solistlerinden Aslı Kıyıcı, Zeliha Kökcek, Arda Doğan, Barış Yanç ve Umut Kosman'a, piyanist Hande Uçar Yanç eşlik edecek.

Zeynep Çelen Tamer'in sahne düzenini üstlendiği konserde, Atatürk’ün sevdiği aryalar ve Puccini, Cardillo, Massenet ve Turgay Erdener gibi bestecilerin eserleri seslendirilecek.

Konser, Opera Sahnesi'nde 10 Kasım saat 20.00'de, Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeninde gerçekleştirilecek.

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