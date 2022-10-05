YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Ankara Devlet Tiyatrosu "Aşık Veysel" oyununu Samsun'da sahneleyecek

Ankara Devlet Tiyatrosu "Aşık Veysel" oyununu Samsun'da sahneleyecek

05.10.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Devlet Tiyatrosu "Aşık Veysel" oyununu Samsun'da sahneleyecek

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Aşık Veysel" büyük oyununu Samsun'da sanatseverlerle buluşturacak.

Osman Nuri Ercan'ın yazdığı, Alpay Ulusoy'un yönetmenliğini yaptığı oyunun kostüm tasarımı Ceren Karahan, dekoru Hakan Dündar, ışık tasarımı ise Yakup Çartık'a ait.

Oyunda, Aşık Veysel'in küçük yaşta gözlerini kaybetmesi nedeniyle yaşadığı sıkıntılara rağmen hayata tutunması, karşılaştığı zorlukları aşmak için verdiği mücadele, yaşama bağlılığı, içindeki sevgi, hoşgörü, karşısındakine duyduğu anlayış ve saygı anlatılıyor.

Eserde, Aşık Veysel'in gözleri görmediği için askere gidemediği halde Milli Mücadele yıllarında İstiklal Savaşı'na katılmak için nasıl can attığı, içindeki Cumhuriyet ve Atatürk sevdası da konu ediliyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları ve teknik ekibin görev aldığı "Aşık Veysel" büyük oyunu, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 11 ve 12 Ekim saat 20.00'de sahneye konulacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandıSamsun'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldüTekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Çifte Minareli Medrese'de "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldıÇifte Minareli Medrese'de "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldı
Anahtar Kelimeler:
Samsun Aşık Veysel ankara devlet tiyatrosu

Samsun Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:03
Sabah
06:28
Öğle
12:28
İkindi
15:42
Akşam
18:18
Yatsı
19:38

Samsun Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Çarşamba

Sema Eczanesi
Ilkadim
Efe Eczanesi
Ilkadim
Yağmur Eczanesi
Canik
Demirdağ Eczanesi
Atakum
Derecik Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.