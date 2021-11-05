YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Ankara Devlet Tiyatrosu "Bizim Yunus" oyununu Kocaeli'de sahneleyecek

Ankara Devlet Tiyatrosu "Bizim Yunus" oyununu Kocaeli'de sahneleyecek

05.11.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Devlet Tiyatrosu "Bizim Yunus" oyununu Kocaeli'de sahneleyecek

KOCAELİ (AA) - Ankara Devlet Tiyatrosu, "Bizim Yunus" oyununu Kocaeli'de seyirciyle buluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı bir araya geldi.

Görüşmede, DT ile Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları arasında karşılıklı oyun değişimi yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Bu kapsamda Ankara Devlet Tiyatrosu, 12, 13 ve 14 Kasım'da "Bizim Yunus" adlı oyunuyla Kocaelili tiyatroseverlerin karşısında olacak.

Oyunun ilk gösterimi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde (SDKM) gerçekleştirilecek. Tiyatroseverler, çevrim içi satışı bulunmayan oyunun biletlerini SDKM gişelerinden alabilecek.

Çağdaş bir yorumla yazılan eserde, "dün, bugün, yarın" üçlemesiyle yansıtılan insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramları ele alınıyor.

Sönmez Atasoy'un yazdığı, Alpay Ulusoy'un rol aldığı tek perdelik oyunun rejisörlüğünü ise Mustafa Kurt üstleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem olduKorkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem oldu
PARTNERSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belliSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belli
Kocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması düzenlendiKocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:49
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:20

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Park Eczanesi
Golcuk
Denız Eczanesi
Golcuk
Özman Eczanesi
Izmit1
Oğuz Eczanesi
Izmit2
Pasa Eczanesi
Izmit3
Çınar Eczanesi
Izmit4
Egemen Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.