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Ankara Edebiyat Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

25.09.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Edebiyat Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Ankara Şubesi ve Mamak Belediyesince ilki gerçekleştirilen "Ankara Edebiyat Festivali"nde ödül töreni düzenlendi.

Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen kapanış töreninde, şair ve yazarların düşüncelerini aktardığı oturumların ardından ödül törenine geçildi.

TYB Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay, burada yaptığı konuşmada, 21 Eylül'den bu yana dolu dolu bir programı geride bıraktıklarını, festivalin bundan sonra her yıl gerçekleştirilmesi yönünde karar aldıklarını belirtti.

Festival kapsamında şiir, deneme ve hikaye dallarında büyük ödüllerin belirlendiğini aktaran Uluçay, TYB olarak ödülleri çok önemsediklerini ve her yıl dağıtmak istediklerini kaydetti.

Uluçay, deneme dalında Osman Özbahçe'nin, hikaye dalında Necip Tosun'un ve şiir dalında Ali Oral'ın ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Konuşmanın ardından ödüller sahiplerine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, TYB Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile TYB Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan tarafından takdim edildi.

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