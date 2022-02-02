Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesinin cenazesi defnedildi

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenazesi Trabzon'un Araklı ilçesinde toprağa verildi.

Ayşe Yılmaz için Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, oğlu Servet Yılmaz ve diğer yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, bazı ilçe belediye başkanları, çeşitli illerin emniyet müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bakan Soylu, Yılmaz ve aile üyelerine cami önünde taziyelerini iletti.

Ayşe Yılmaz'ın cenazesi, İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazının ardından Hürriyet Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

