Ankara emniyeti "Çinçin"de uyuşturucuya geçit vermiyor

Ekiplerin 3 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında yaptıkları denetimler sonucunda, bölgede suç oranları yüzde 7 düşerken, uyuşturucu madde ihbarları da yüzde 50 azaldı.

Narkotimlerin koordinesinde yapılan uygulamalara, trafik ve asayiş ekiplerinin yanı sıra Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği de destek veriyor.

Bu kapsamda söz konusu bölgede ekipler, uyuşturucuya geçit vermemek için 3 Ekim'den itibaren 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

Altındağ ilçesinin Örnek, Gültepe, Plevne ve Aktaş mahallelerini kapsayan Çinçin bağları olarak bilinen bölgede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde eski adıyla "Çinçin bağları" olarak bilinen bölgede güvenlik güçlerince başlatılan denetimler sonucunda suç oranları yüzde 7, uyuşturucu madde ihbarları da yüzde 50 azaldı.

- Bölge halkı uygulamalardan memnun

Söz konusu bölgenin Ankara'nın ilk yerleşim yerlerinden olduğunu ve 41 yıldır bölgede ikamet ettiğini belirten Musa Yüce, güvenlik güçlerinin yaptıkları uygulamaların mahalleliye huzur verdiğini söyledi.

Bölgenin artık yasa dışı olaylarla anılmasını istemediklerini belirten Yüce, "Güvenlik güçlerinin yaptığı bu uygulamalar sayesinde yasa dışı olayların önü kesiliyor, bölge halkı olarak biz çok memnun oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygulamalardan önce evden dışarıya rahat çıkamadıklarını belirten Koray Uyur da denetimlerin gerekliliğinin altını çizerek, "Devletimizden Allah razı olsun. Bu uygulamalar sayesinde suç oranları düştü. Buranın halkı yapılan uygulamalardan çok memnun, daha huzurluyuz." diye konuştu.

