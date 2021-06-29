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Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesinin temeli törenle atıldı

29.06.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesinin temeli törenle atıldı

Başkentte, Rönesans Eğitim Vakfı'nca finanse edilen Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesinin temeli törenle atıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Sincan'da düzenlenen törende, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da 326 tesis ve 7 bin 200 dersliğin açıldığını anımsattı.

Yaklaşık 2 bin derslikli 44 eğitim kurumunun daha hizmete açılacağını belirten Şahin, "Türkiye, eğitim anlamında ciddi bir değişim, dönüşüm yaşadı. 20-30 yıl önce bir okulun tahtasını değiştirmek ya da boyasını yapmak için hayırsever ararken bugün artık çok modern ve kompleks okullarımız hayırseverler tarafından yapılmaktadır." dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç de Türkiye'deki bağışçıların ve hayırseverlerin eğitime büyük destek verdiğini vurguladı.

Türkiye'nin farklı yerlerinde birçok eğitim kurumu tesis ettiklerini aktaran Denemeç, "Fen liseleri eğitimimizin gözbebekleri. Sayıları artıyor. Kalitesini koruyarak bu sayıyı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Törene, Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile bazı milletvekilleri ve bürokratlar katıldı.

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