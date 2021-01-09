Ankara için projeler masaya yatırıldı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi makamında ağırladı. Ziyarette Ankara için yapılacak projeler masaya yatırıldı.

Ankara, Gölbaşı ve Mamak üzerine pek çok konunun konuşulduğu ziyarette; hayata geçecek olan projelerde masaya yatırıldı. Nazik ziyaretleri sebebiyle Mamak Belediye Başkanı Köse’ye teşekkürlerini ileten Başkan Şimşek “Güzel Ankara’mız, Mamak’ımız ve Gölbaşı’mız hakkında faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. Ankara’mızın değerine değer katacak her projede belediye başkanlarımız ile iş birliğinde olacağımızı bir kez daha yinelemek isterim. 2021’in Ankara’mızın şahlandığı bir yıl olması ortak dileğimiz. Mamak Belediye Başkanımızı başarılı çalışmaları sebebiyle tebrik ediyorum” dedi.

