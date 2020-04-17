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Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden polise 1200 siperlik

ANKARA HABERLERİ  | 17.04.2020 16:55 | Son Güncelleme

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden polise 1200 siperlik

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Olgunlaşma Enstitüsü, Bilim ve Sanat Merkezi ile Halk Eğitim Müdürlüklerinde, Kovid-19'la mücadele eden güvenlik güçleri için yüz koruyucu siperlik üretildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince emniyet mensupları için üretilen 1200 siperlikli maske, bugün İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar tarafından İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a teslim edildi.

Akpınar, "Pandemi dönemi başladığı ilk günden beri biz eğitim camiası olarak şunu düşündük; gerek meslek liselerimizde gerek diğer kurumlarımızda acaba biz bu sürece nasıl katkı verebiliriz? Burada bizim yerimiz ne olur diye ekiplerimizle bir çalışma yürüttük. İlk günlerde pandemi döneminin en önemli meselesi kurumlarımızın, alanlarımızın hijyeni konusu idi. Bu anlamda Ankara'da meslek liselerimizi devreye soktuk. Dört meslek lisemizde dezenfektan malzemesi üretimine geçtik. Bu okullarımızda günlük olarak, 40 ton dezenfektan üretimi yapabiliyoruz." dedi.

Uzmanların önerisiyle de maske üretimine başladıklarını ifade eden Akpınar, şunları söyledi:

"Ankara’daki dört meslek lisemizde ve daha sonrasında Olgunlaşma Enstitümüzde, Halk Eğitim Müdürlüklerimizde maske üretime başladık. İhtiyaç olduğu zaman günlük 20 bin maske üretimi gerçekleştirebiliyoruz. Bu ihtiyacı Ankara için çevre illere ve ilçelerimize gönderebiliyoruz. Öncelikle İl Sağlık Müdürlüklerimize maske göndermeye devam ediyoruz. Bilim Sanat Merkezlerimizde hemen yüz koruyucu siperliklerin hem tasarımını hem üretimini yapma çalışmasına girdik. Ankara’daki Bilim Sanat Merkezlerimiz de kendi imkanları ile bu ürünleri üretmeye başladı. Bugün burada da 1200 adet siperliği Ankara İl Emniyet Müdürümüze polislerimizin kullanması için takdim ettik."

Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz da Akpınar'a teşekkür ederek, "Düşünmüşler ve yapanların, emeği geçenlerin bileğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Bu zor ve sıkıntılı günleri, hep beraber böyle dayanışma ile en kısa sürede atlatacağız. Bize bu jesti yapan öğrencilerimizi tek tek gözlerinden öpüyorum ve teşekkür ediyorum. İnşallah bu sıkıntılı günlerimiz geçtikten sonra kendilerini bizzat okullarında ziyaret edip teşekkür edeceğim" ifadelerini kullandı.

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Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz Kovid-19 Olgunlaşma Enstitüsü yüz koruyucu siperlik

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