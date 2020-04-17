Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden polise 1200 siperlik

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Olgunlaşma Enstitüsü, Bilim ve Sanat Merkezi ile Halk Eğitim Müdürlüklerinde, Kovid-19'la mücadele eden güvenlik güçleri için yüz koruyucu siperlik üretildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince emniyet mensupları için üretilen 1200 siperlikli maske, bugün İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar tarafından İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a teslim edildi.

Akpınar, "Pandemi dönemi başladığı ilk günden beri biz eğitim camiası olarak şunu düşündük; gerek meslek liselerimizde gerek diğer kurumlarımızda acaba biz bu sürece nasıl katkı verebiliriz? Burada bizim yerimiz ne olur diye ekiplerimizle bir çalışma yürüttük. İlk günlerde pandemi döneminin en önemli meselesi kurumlarımızın, alanlarımızın hijyeni konusu idi. Bu anlamda Ankara'da meslek liselerimizi devreye soktuk. Dört meslek lisemizde dezenfektan malzemesi üretimine geçtik. Bu okullarımızda günlük olarak, 40 ton dezenfektan üretimi yapabiliyoruz." dedi.

Uzmanların önerisiyle de maske üretimine başladıklarını ifade eden Akpınar, şunları söyledi: