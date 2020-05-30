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Ankara itfaiyesi uzaktan eğitim sistemine geçiyor

ANKARA HABERLERİ  | 30.05.2020 10:04 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimlerine ara veren Ankara itfaiyesi, yeni bir eğitim programı için harekete geçti.

Korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimlerine ara veren Ankara itfaiyesi, yeni bir eğitim programı için harekete geçti. Türkiye’nin her köşesinde yüzlerce olaya müdahale ederek pek çok hayat kurtaran Ankara itfaiyesi uzaktan eğitim sistemine başlamaya hazırlanıyor. Hizmet içi eğitimin dışında vatandaşlara da yangın önlemleri, yangına müdahale ve yardım konularında uzaktan eğitim verilecek.
Başkentin 25 ilçesinde konuşlandırılan 46 istasyonla hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bu istasyonlarda görev alan itfaiyecilere hizmet içi eğitim programlarından uzak kalmamaları için günlük olarak zorunlu verilen eğitimleri sanal ortama taşıyor. 24/48 çalışma esasına göre görev yapan itfaiyecilere daha etkin eğitim verilebilmesi amacıyla Haziran ayından itibaren uzaktan eğitim sistemine geçmeye hazırlanıyor. Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu’nda oluşturulan sanal sınıf sayesinde kütüphane ve videolu anlatım içeriklerine 7/24 erişim sağlanabilecek. Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçirilen uzaktan eğitim ile günlük hizmet içi eğitim programları “abbitfaiye.vedubox.net” adresi üzerinden online ortamda izlenebilecek.
Ankara itfaiyesi, itfaiyecilere yönelik hazırladığı hizmet içi eğitim programının yanı sıra halkı bilinçlendirecek bir uygulamayı da vatandaşın hizmetine sunacak. Sanal ortamda 7/24 erişime açık olacak eğitim ile vatandaşlar yangın önlem tedbirleri, yangına ilk müdahale, ilk yardım konuları gibi pek çok konu başlığından oluşan video sunumlarına kolayca ulaşarak bilgi sahibi olabilecek.

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