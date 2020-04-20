YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Kalkınma Ajansı e-ticaret programlarına uzaktan eğitimle devam ediyor

Ankara Kalkınma Ajansı e-ticaret programlarına uzaktan eğitimle devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 20.04.2020 12:55 | Son Güncelleme

Ankara Kalkınma Ajansı, e-ticaret eğitimlerinin 2020 yılı ilk programını Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştiriyor.Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda Ankara’nın ticaret hacminin artırılması, ildeki kurum ve kuruluşların e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda düzenlenen e-ticaret eğitimlerinin 2020 yılındaki ilk programını uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştiriyor.

Ankara Kalkınma Ajansı, e-ticaret eğitimlerinin 2020 yılı ilk programını Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştiriyor.
Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda Ankara’nın ticaret hacminin artırılması, ildeki kurum ve kuruluşların e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda düzenlenen e-ticaret eğitimlerinin 2020 yılındaki ilk programını uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştiriyor. 15 Nisan’da başlayan ve toplam 24 saat sürecek olan eğitim programının 23 Nisan tarihinde sona ermesi planlanıyor. Eğitim programı kapsamında dijital ticarete giriş, e-ticaret sitesinin kurulumu, tedarikçi yönetimi, dijital pazarlama ve satış, müşteri hizmetleri yönetimi, pazar yerlerinde satış, e-ihracata giriş gibi konular teorik ve uygulamalı olarak işlenecek. E-ticaret eğitimleri, Ankara’da faaliyet gösteren işletme sahipleri, idarecileri, firmaların tanıtım ve pazarlama sorumluları, dış ticaret, e-ticaret, iş geliştirme departmanı uzmanları ve sorumluları, girişimciler, e-ticaret alanında iş kurmak isteyen kişiler ve ürünlerinin satışını internet üzerinden gerçekleştirmek isteyen kooperatif ortaklarından ilgi görüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Ankara Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:25
Sabah
05:56
Öğle
12:53
İkindi
16:37
Akşam
19:39
Yatsı
21:04

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Çalış Eczanesi
Cankaya
Çakır Eczanesi
Cankaya
Toprak Eczanesi
Yenimahalle
Edanur Eczanesi
Yenimahalle
Altıağaç Eczanesi
Mamak
Kutlu Ozan Eczanesi
Mamak
Buket Yazan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İkitelli Şehir Hastanesi yolunun yapımında sona gelindi

İkitelli Şehir Hastanesi yolunun yapımında sona gelindi

Polatlı zabıtasından aracının lastiği patlayan vatandaşa yardım eli

Polatlı zabıtasından aracının lastiği patlayan vatandaşa yardım eli

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Asker Sur’da Vatandaşları Sırtında Taşıyarak Tahliye Ediyor

Asker Sur’da Vatandaşları Sırtında Taşıyarak Tahliye Ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.