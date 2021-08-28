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Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

28.08.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz: "Galibiyet bizim için kaçınılmazdı" - Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı: "İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunda dengeyi sağladık ama olmadı"

TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında Adanaspor'u 2-0 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, iyi oynadıkları maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Hamdi Yılmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Eyüpspor maçında da çok iyi oynamıştık. Bugünkü maçta bütün amacımız ve gayretimiz galip gelmekti. İlk yarı başa baş bir mücadele oldu, iki takım da gol atabilirdi. İkinci yarı hem golü erken bulduk hem bu maçta oyunumuzu daha rasyonel bir şekilde oynamaya başladık. Galibiyet bizim için kaçınılmazdı." diye konuştu.

İkinci golü bulduktan sonra daha rahat oynamaya başladıklarını anlatan Yılmaz, "Daha fazla gol atabilirdik fakat bugün bu skor bize yetti. Bütün futbolcularımı kutluyorum. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu maçta gördük ki gol attığın ve galip geldiğin zaman öz güvenini daha fazla kazanmış oluyorsun. Ayrıca bulabilirsek orta saha için bir 8 numara transferi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı ise futbolcuların heyecanından kaynaklı maçın başında tutuk bir oyun sergilediklerini söyledi.

Maçın ilerleyen dakikalarında hakimiyeti ele geçirdiklerini vurgulayan Akbaşlı, "İlk yarı rahat pozisyonları gole çeviremememiz ilk yarının 0-0 bitmesine neden oldu. İkinci devre ise kalecimizin sakatlanması, attığımız frikikte gol kaçırmamızdan sonra 1-1 olacak iken top döndü ve ikinci golü yedik." değerlendirmesinde bulundu.

Akbaşlı, takımın ikinci golden sonra strese girdiğini belirterek, "İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunda dengeyi sağladık. Hakimiyeti elimize aldık ve arka arkaya 4 pozisyon yakaladık. Bunlardan birisi gol olsa maç daha farklı yerlere gidecekti ama olmadı." ifadelerini kullandı.

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