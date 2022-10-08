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Ankara Keçiörengücü-Boluspor maçının ardından

08.10.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın: "Takımın almış olduğu puandan gerçekten memnunum, mağlup da olabilirdik, öne de geçebilirdik" - Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "Çok önemli bir deplasmandan bir puan aldık, şu ana kadar oynadığımız takımlar içinde en değerli, en efektif takımdı"

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, aldıkları puandan memnun olduğunu, kaybedilen iki puanı gelecek maçta telafi edeceklerine inandığını belirtti.

Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip gelmek istedikleri bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını dile getirerek, "Bugün iki takımı seyrettiğiniz zaman bir takım hücum yapıyor, bir takım savunma çalışıyor gibi bir maç oldu. Basit gol yiyoruz, rakibimizin kaleye attığı üç şut var, bir tanesi maalesef gol oldu. Biz 13 tane şut atmışız, 4 tane isabetli olmuş yani ceza sahası içindeki topun bizde kalma süresi, her şey bizim lehimize, sağdan denedik, soldan denedik, merkezden denedik ama karşımızda 11 kişi ciddi defans yapan bir takım vardı." diye konuştu.

Rakibin ofsayta düştüğü bir pozisyonunun dahi olmadığını kaydeden Taşkın, "Demek ki epey bir çekinmişler, biz de iyi bir yoldayız bence, iyi bir takımız. Belki çok böyle sükseli transferler yapmadık ama gerçekten Keçiörengücü'ne gelip de isim yapacak oyuncular aldığımızı düşünüyorum. Herkes çok karakterli oynuyor, çok istekli, arzulu oynuyor. Bugün takımın almış olduğu puandan gerçekten memnunum, mağlup da olabilirdik, öne de geçebilirdik. Hiç pozisyon vermeden puan verdik. İyi yoldayız, bunu gördük. Önümüzdeki maçta inşallah bu kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Bugün 2 puanı bıraktık diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Karafırtınalar: "Çok önemli bir deplasmandan bir puan aldık"

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, zor bir maç olacağını bilerek geldiklerini belirterek, "Oyuncularla da sık sık konuştuk, analizlerle de baktığımızda ligin en fazla gol atan takımıyla oynayacaktık, kolay bir şey değildi bizim adımıza. Biz de kolay gol yiyen bir takım değildik, mücadelesi yüksek bir maç olacağı belliydi, nitekim de öyle oldu." ifadelerini kullandı.

Karafırtınalar, sabırlı oynayarak golü de bulduklarını aktararak, "İkinci devre de aynı oyunu sürdürdük, hatta geniş alanlarda birkaç tane pozisyon da bulduk. Duran toptan bir gol yiyerek iki puan kaybettik ama neticesinde çok önemli bir deplasmandan bir puan aldık, şu ana kadar oynadığımız takımlar içinde en değerli, en efektif takımdı, kendilerini de tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

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