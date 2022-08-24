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Ankara Keçiörengücü, İranlı Ali Babaei'yi transfer etti

24.08.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü, İranlı Ali Babaei'yi transfer etti

Ankara Keçiörengücü, İranlı Ali Babaei'yi transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, İranlı futbolcu Ali Babaei ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, 2001 doğumlu İranlı forvet oyuncusu Ali Babaei ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ali'ye, kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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