Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 11 Mart Cuma günü deplasmanda İstanbulspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent ekibinin açıklamasına göre mor-beyazlılar, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idmana ısınma koşusuyla başladı.

5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.



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