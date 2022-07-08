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Ankara Keçiörengücü, kanat oyuncusu Erhan Kartal'ı transfer etti

08.07.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü, kanat oyuncusu Erhan Kartal'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor'dan kanat oyuncusu Erhan Kartal'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Tuzlaspor'dan 29 yaşındaki sağ bek Erhan Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Erhan'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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