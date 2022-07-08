Ankara Keçiörengücü, kanat oyuncusu Erhan Kartal'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor'dan kanat oyuncusu Erhan Kartal'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Tuzlaspor'dan 29 yaşındaki sağ bek Erhan Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Erhan'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz