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Ankara Keçiörengücü, Muhammed Emin Sarıkaya'yı kadrosuna kattı

08.09.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü, Muhammed Emin Sarıkaya'yı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Muhammed Emin Sarıkaya'yı kiraladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada "Ankara Keçiörengücü'müz, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya ile 2022-2023 sezonu sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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