YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı kanat oyuncusu İbrahim Olawoyin'i transfer etti

Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı kanat oyuncusu İbrahim Olawoyin'i transfer etti

27.08.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı kanat oyuncusu İbrahim Olawoyin'i transfer etti

Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı kanat oyuncusu İbrahim Olawoyin'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı futbolcu İbrahim Olawoyin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu İbrahim Olawoyin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Olawoyin'e, 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Genç futbolcu Olawoyin, son olarak Nijerya Profesyonel Futbol Ligi takımlarından Enugu Rangers'ta forma giydi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Akılalmaz olay! Prezervatif yerine kullandı, hayatını kaybettiAkılalmaz olay! Prezervatif yerine kullandı, hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinliklere katılan büyükelçilere hitap etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinliklere katılan büyükelçilere hitap etti:

Ankara Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:05
Öğle
12:55
İkindi
16:38
Akşam
19:36
Yatsı
21:00

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Cuma

Akar Eczanesi
Cankaya
Çevik Eczanesi
Cankaya
Ececan Eczanesi
Cankaya
Madenoğlu Eczanesi
Cankaya
Mutlukent Eczanesi
Cankaya
Sera Eczanesi
Cankaya
Akyurt Okan Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Muğla'da denize giren kişi boğuldu

Muğla'da denize giren kişi boğuldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.