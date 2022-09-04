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Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından

04.09.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın: - "Yeni bir takımız. Her hafta gelişerek, daha da ivme kazanarak gidiyoruz" - Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren: - "Bütün sorumluluk benim. Bunu çözecek olan da biziz"

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, takım olarak gelişmeye devam ettiklerini söyledi.

Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynayarak üç puanı aldıklarını dile getirdi.

Geçen hafta Altay'ı deplasmanda yendiklerini hatırlatan Taşkın, "İç sahadaki ilk maçımızda ise taraftarımızı üzmüştük. Mutlaka galip gelmemiz gereken bir maçtı. Çünkü hedeflerimiz var. Yeni bir takımız. Her hafta gelişerek, daha da ivme kazanarak gidiyoruz." diye konuştu.

Bireysel bir hatadan gol yediklerini belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Sakaryaspor'a alan vermedik. Pozisyon vermeden birçok pozisyona girdik. Maç bizim adımıza daha farklı olabilirdi. Her şeyden önemlisi takım halinde oynamayı iyi yapan, coşkusu yerinde olan, sahada ne yaptığını bilen bir oyuncu grubum vardı. Hepsine teşekkür ederim. Bu haftayı galibiyetle geçtik ama lig uzun bir maraton. Her hafta hanemize puan veya puanlar yazdırmak zorundayız."

- Püren: "Bütün sorumluluk benim"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, "Bugünkü görüntünün bütün sorumluluğunu üstüme alıyorum. Tabii ki ligde bu tür sonuçlar, oyunlar olabilir ama iki ileri bir geri olmaz. Bu noktada eksiklerimizi mutlaka tespit edeceğiz. Daha iyi olma yolunda adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

"Hem bugünkü oyundan hem de sonuçtan mutlu değilim." diyen Püren, "Çok kopuk kopuk oynadığımız, oyunun belli bölümlerinde oyuna girmeye çalıştığımız ama bugüne kadar yaptığımız hiçbir organizasyonu, varyasyonu yapamadığımız bir müsabakayı geride bıraktık. Bütün sorumluluk benim. Bunu çözecek olan da biziz." değerlendirmesinde bulundu.

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