Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.



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