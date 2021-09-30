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Ankara Keçiörengücü'nda Tuzlaspor maçı hazırlıkları

30.09.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü'nda Tuzlaspor maçı hazırlıkları

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İlker Püren yönetimindeki antrenmanda mor-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.

Mor-beyazlı ekip, Tuzlaspor müsabakası için yarın İstanbul'a gidecek.

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