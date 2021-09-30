Ankara Keçiörengücü'nda Tuzlaspor maçı hazırlıkları

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İlker Püren yönetimindeki antrenmanda mor-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.

Mor-beyazlı ekip, Tuzlaspor müsabakası için yarın İstanbul'a gidecek.



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