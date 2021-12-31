Ankara Keçiörengücü'nde ikinci yarı mesaisi başladı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, bu akşam Aktepe Stadı'nda ikinci yarı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde salonda core egzersizleriyle başlayan antrenman, sahada dayanıklılık koşusuyla sona erdi.



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