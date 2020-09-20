Ankara Kent Konseyi farkındalık oluşturan etkinliklerine devam ediyor

Ankara Kent Konseyi, farkındalık oluşturan projelerine tüm paydaşlarıyla beraber tam gaz devam ediyor. Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Halk Sağlığı Çalışma Grubu ile Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu, Turan Güneş Bulvarı Yürüyüş Yolu’nda sokak hayvanlarını besleme ve çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Ankara Kent Konseyi’nin daha yaşanabilir bir kent için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte iş birliği sürüyor. Çankaya Turan Güneş Bulvarı üzerindeki yürüyüş parkuru üzerindeki çöpleri temizleyen Ankara Kent Konseyi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin mama desteğiyle Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanı içerisinde bulunan sokak köpeklerine de mama desteğinde bulunuldu. Sabah sporu yapmak için yürüyüş parkuruna gelen Başkentliler, temizlik çalışmalarının sonunda 40 çöp poşeti katı atık toplayan Ankara Kent Konseyi gönüllülerine teşekkür etti.

Daha yaşanabilir bir Başkent için tüm paydaşlarıyla tek yürek olduklarını ifade eden Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Ankara’nın kısıtlı oksijen kaynaklarını korumak zorundayız. Bu konuda farkındalık oluşturmak için çalışma grubu üyelerimizle birlikte bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Çevre temizliği ve çöp toplamanın yanı sıra Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle burada bulunan aç ve susuz kalan sokak köpeklerine besleme çalışması yaptık. 7’den 70’e birçok Başkentli, Ankara Kent Konseyi’nin etkinliklerine destekte bulunuyor. Katılan bütün arkadaşlarımıza ve gönüllülere teşekkür ederim” dedi.

Temizlik çalışmalarına katılan Çankaya Saraçoğlu Mahallesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gül Merttürk, “Dünya Çevre Temizlik Günü dolayısıyla burada olmaktan çok mutluyum. Çevreye verilen değer aslında kendimize ve çocuklarımıza verdiğimiz değerin bir yansımasıdır. Hayvana, doğaya sahip çıkalım ki bunlar bizim ortak değerimizdir. Değerleri olmayanının değeri olmaz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu çalışmaların devamını arzu ediyoruz. Ankara Kent Konseyi’ne bu farkındalık çalışması için teşekkür ediyoruz. Bütün toplumun geneline yaygınlaştırmayı hedefleyelim. Tek ülkeyiz, tek Ankara’yız bunu gelecek kuşaklara aktaralım. Eğer insanlar çocuğumu seviyorum çocuğumu seviyorum onları düşünüyorsa muhakkak çevresine, doğasına, hayvanına yani her şeyine sahip çıkmalı” diyerek düşüncülerini paylaştı.

