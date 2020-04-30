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Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Yılmaz’dan 1 Mayıs mesajı

ANKARA HABERLERİ  | 30.04.2020 15:53 | Son Güncelleme

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Dayanışmanın, mücadelenin temel taşı olan işçi ve emekçi kardeşlerimizin bayramını içtenlikle kutluyor, Ankara Kent Konseyi olarak birbirimizden güç aldığımızı ve birlikte daha güçlü olduğumuzu sizlere hatırlatmak istiyoruz” dedi.Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Dayanışmanın, mücadelenin temel taşı olan işçi ve emekçi kardeşlerimizin bayramını içtenlikle kutluyor, Ankara Kent Konseyi olarak birbirimizden güç aldığımızı ve birlikte daha güçlü olduğumuzu sizlere hatırlatmak istiyoruz” dedi.
Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“1 Mayıs, mücadele ve dayanışma günüdür. Bugün hepimiz hem Covid-19 virüsü hem de ekonomik virüsle karşı karşıyayız. Bu mücadelenin en önemli kahramanları olan sağlık çalışanlarımıza, kuryelere, market çalışanlarımıza, emniyet güçlerimize ve bu zor salgın sürecinde her daim bizler için çalışan tüm emekçi kardeşlerimize teşekkürü borç biliriz. Bu sene 1 Mayıs’ta meydanlarda el ele olamasak da büyük bir mücadele ve dayanışma ile kurulmuş bu vatanda yaşayan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizle her zaman yürekten bağlıyız. Pandemi nedeni ile çalışamayan, işini kaybeden emekçilere destek veren tüm bileşenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Dayanışmanın, mücadelenin temel taşı olan işçi ve emekçi kardeşlerimizin bayramını içtenlikle kutluyor, Ankara Kent Konseyi olarak birbirimizden güç aldığımızı ve birlikte daha güçlü olduğumuzu sizlere hatırlatmak istiyoruz.”

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