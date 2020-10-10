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Ankara Kent Konseyi’nden Başkan Köse’ye ziyaret

ANKARA HABERLERİ  | 10.10.2020 12:12 | Son Güncelleme

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Yürütme Kurulu üyelerini makamında ağırladı.Ankara’nın gelecek vizyonunun ele alındığı ziyarette, misafirlerine teşekkür eden Köse, yaşanılabilir Ankara için kent konseyinin çalışmalarına, ürettikleri projelere her zaman destek olacaklarını ifade ederek, “Ankara’nın geleceğini hep birlikte yazacağız” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Yürütme Kurulu üyelerini makamında ağırladı.
Ankara’nın gelecek vizyonunun ele alındığı ziyarette, misafirlerine teşekkür eden Köse, yaşanılabilir Ankara için kent konseyinin çalışmalarına, ürettikleri projelere her zaman destek olacaklarını ifade ederek, “Ankara’nın geleceğini hep birlikte yazacağız” dedi. Ayrıca, ziyaret sırasında Ankara Kent Konseyi ile yapılabilecek ortak projeler de konuşuldu.
Ankara için üzerimize düşeni yaparız
Konsey üyelerine Mamak’ta yapılan çalışmaları da aktaran Köse, yürüttüğü çalışmalarından dolayı Ankara Kent Konseyi üyelerine teşekkür ederek, “Ankara Cumhuriyetin başkenti. Bu kente sahip çıkmak sadece Ankara’da yaşayanların görevi değil. Ankara, tüm Türkiye’nin sahip çıkacağı bir şehir. Ekonomisiyle, estetiğiyle, çevresiyle, sosyal yapısıyla güzel bir Mamak ve güzel bir Ankara oluşturalım istiyoruz. Biz de kendimiz için Mamak için, Ankara için üzerimize düşeni yapacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz” dedi. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da Başkan Köse’ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, bir akademisyen kimliğine sahip olmasından dolayı Başkan Köse’nin fikirlerini önemsediklerini belirtti. Yılmaz, örnek oluşumu ile Türkiye’nin en güçlü kent konseyi olma özelliği taşıyan Ankara Kent Konseyi’nin, Ankara’nın markası haline geldiğini söyledi.

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