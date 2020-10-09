Ankara Kent Konseyinden Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Büyükşehir Belediye Meclisinde grubu bulunan AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP grup başkanvekillerini ziyaret etti.

AKK'den yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde Ankara Kent Konseyinin bir yıl içinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve hazırlanan tavsiye kararlarıyla ilgili bilgi verilirken, konseyin "2019-2020 Faaliyet Raporu" takdim edildi.

Ziyaret sırasında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AKK'nin proje, öneri ve tavsiyelerini dikkate aldıklarını belirterek, "Herkesin fikrini rahatlıkla söyleyebildiği Ankara Kent Konseyi sayesinde biz bunun rahatlığını yaşıyoruz. 500'e yakın paydaşıyla birlikte Ankara Kent Konseyi, Başkent'in tamamını kapsayan bir yapıya sahip. Ankara'nın gelecek vizyonuna büyük katkı sağlıyorsunuz. Emekleriniz için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da Başkan Yavaş'tan büyük destek gördüklerinin altını çizerek, "Ortaya koyduğu irade ve desteğiyle Ankara'da Türkiye'nin en geniş katılımlı kent konseyi oluştu. Ankara'da defalarca bu tür yapılar kurulmuştur, ancak muhatabı tarafından olumlu reaksiyon görmemiştir. Kent Konseyini değerli kılan, üretilen projelere gösterilen desteklerdir." ifadelerini kullandı.