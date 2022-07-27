Ankara-Konya yolunda "çelik yaya üst geçit köprüsü" kaldırma çalışması yapılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara-Konya yolunun, yarın saat 22.00'den 29 Temmuz saat 10.00'a kadar çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacağını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Ankara-Konya yolu, Gölbaşı şehir geçişinde bulunan 'çelik yaya üst geçit köprüsü', Gölbaşı Belediyesi tarafından kaldırılacaktır. Yol, 28 Temmuz saat 22.00'den 29 Temmuz saat 10.00'a kadar çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacaktır. Trafik, alternatif güzergahlardan verilecektir."



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