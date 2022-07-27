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Ankara-Konya yolunda "çelik yaya üst geçit köprüsü" kaldırma çalışması yapılacak

27.07.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara-Konya yolunda "çelik yaya üst geçit köprüsü" kaldırma çalışması yapılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara-Konya yolunun, yarın saat 22.00'den 29 Temmuz saat 10.00'a kadar çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacağını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Ankara-Konya yolu, Gölbaşı şehir geçişinde bulunan 'çelik yaya üst geçit köprüsü', Gölbaşı Belediyesi tarafından kaldırılacaktır. Yol, 28 Temmuz saat 22.00'den 29 Temmuz saat 10.00'a kadar çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacaktır. Trafik, alternatif güzergahlardan verilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
karayolları genel müdürlüğü

Ankara Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:36
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:14
Yatsı
21:50
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

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