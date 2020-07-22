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Ankara kulüplerinden "kadına şiddete son" çağrısı

ANKARA HABERLERİ  | 22.07.2020 16:06 | Son Güncelleme

Ankara kulüplerinden "kadına şiddete son" çağrısı

Ankara'daki futbol, basketbol ve voleybol kulüpleri, Muğla'da yaşanan Pınar Gültekin cinayetine tepki göstererek, "kadına şiddete son" çağrısında bulundu.

MKE Ankaragücü Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hayatının baharında bir can, bir gülüş daha soldu gitti aramızdan. Kadına şiddete dur de!" ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği Kulübünün sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, öldürülen Pınar Gültekin'in bir fotoğrafı kullanılarak, "Kadına şiddete dur de!" denildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün sosyal medya hesabından, "Bir gülüşü daha soldurdular. Kadına şiddete dur de!" paylaşımında bulunuldu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Bir gülüş daha aramızdan ayrıldı. Gençliğinin baharında canice öldürülen Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Katilini lanetliyor ve en ağır cezayı almasını diliyoruz." şeklinde görüş belirtildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor Kulübünün sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda da öldürülen Pınar Gültekin'in bir fotoğrafı kullanılarak, cinayete tepki gösterildi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden PTT Kadın Voleybol Takımı da sosyal medya hesabından "#PınarGültekin" ve "#KadınaŞiddeteSon" etiketlerini kullanarak meydana genel olayı lanetledi.

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