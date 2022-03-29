YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara merkezli 12 ilde FETÖ'nün "hakim-savcı sınav çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

Ankara merkezli 12 ilde FETÖ'nün "hakim-savcı sınav çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

29.03.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara merkezli 12 ilde FETÖ'nün "hakim-savcı sınav çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hakim-savcı sınav çalışma evleri"ne yönelik soruşturmasında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, üniversite öğrenimi sırasında örgütte çeşitli düzeylerde görev alan, Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen ve hakkında örgüt üyesi olduğuna dair deliller bulunan çoğu avukat 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 12 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyorDevlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor
Kars'tan ambulans uçakla Adana'ya getirilen çocuğun tedavisi sürüyorKars'tan ambulans uçakla Adana'ya getirilen çocuğun tedavisi sürüyor
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın "haksız mal edinme" davasıEski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın "haksız mal edinme" davası
Anahtar Kelimeler:
fetö

Ankara Namaz Vakitleri 30 Mart Çarşamba

İmsak
05:04
Sabah
06:30
Öğle
12:58
İkindi
16:30
Akşam
19:17
Yatsı
20:37
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.