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Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

20.12.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 4 Nisan 2015'te kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilere yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

FETÖ tarafından takip altına alınıp okul dönemleri ve ilişiklerinin kesilmesi sonrası döneme ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ardışık arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği açıklandı.

Şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.

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