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Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı

31.01.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sorularını usulsüz şekilde alarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıttıkları belirlenen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ mensupları tarafından, 2011-2013 arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS'nin sorularının usulsüz şekilde alınıp, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışma kayıtları olan 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün mahrem imamlarıyla telefon irtibatları tespit edilen, gizli haberleşme yöntemini kullanan ve çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen zanlılar için Ankara merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanması ve Ankara'ya getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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