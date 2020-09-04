YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni

Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni

NİĞDE HABERLERİ  | 04.09.2020 20:01 | Son Güncelleme

Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni

NİĞDE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde'de düzenlenen Ankara-Niğde Otoyolu açılış törenine telekonferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Niğde Yeşil Gölcük Gişeleri'nde düzenlenen açılış törenine telekonferans yöntemiyle bağlanmasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve beraberindeki yetkililer kurdele kesti.

Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkan Vekili Mustafa Giray, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, MHP İl Başkanı Cumali İnce, kaymakamlar ve diğer davetliler katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor golcü transfer edecek
Kayserispor golcü transfer edecek
Kütahya TOBB’un Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında inceleme
Kütahya TOBB’un Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında inceleme
20 Traktör hak sahiplerine teslim edildi
20 Traktör hak sahiplerine teslim edildi
Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları başladı
Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları başladı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları
Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları

Niğde Namaz Vakitleri 4 Eylül Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:07
Öğle
12:45
İkindi
16:22
Akşam
19:14
Yatsı
20:33

Niğde Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cuma

Gülsen Eczanesi
Merkez
Levent Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Bıyık Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Sinem Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.