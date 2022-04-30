Ankara-Samsun kara yolu Amasya geçişinde trafik önlemleri artırıldı

Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanan Ankara-Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetimlerine ağırlık verildi.

Ankara-Samsun kara yolu Kayadüzü mevkisinde bulunan polis uygulama merkezine gelen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, polis ekiplerinin durdurduğu araçların sürücüleriyle sohbet etti.

İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı için başlattığı "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasını anlatan Masatlı, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Sürücülere uygulamayla ilgili broşür, çocuklara da hediyeler verildi.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak maça gitmek isteyen Trabzonsporlu sürücülerle de sohbet eden Masatlı, "Şampiyonluğu güzel kutlamak için sağ salim gitmek lazım. Araçları hız yapmadan, emniyet kemeri takarak kullanalım. Bayramımızı bayram gibi yapalım. Şampiyonluğu da bu şekilde kutlayalım." ifadesini kullandı.

Vali Masatlı, AA muhabirine, Ramazan Bayramı tatilinin başladığını ve kara yollarındaki trafik yoğunluğunun arttığını söyledi.

Trafik ekiplerinin bayram boyunca teyakkuzda olacağını, denetimlerini sürdüreceğini belirten Masatlı, "Trafik yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerimizden Merzifon'da trafik denetimleri yapıyoruz. Amacımız denetimleri sıklaştırarak vatandaşlarımıza trafik kurallarını hatırlatmak, hız yapmamaları, ara ara mola vermeleri, emniyet kemeri takmaları, olabilecek trafik ihlallerine karşı uyarmak." diye konuştu.

Yapılacak denetimlerle başta can kayıpları olmak üzere trafiğin yoğunluğundan kaynaklı olumsuz sonuçları en aza indirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Masatlı, "Sürücülere trafik kurallarına azami ölçüde uyulması noktasında hatırlatmada bulunuyoruz. Kazaların olmadığı, can ve mal kayıplarının en az olduğu bir bayram diliyorum. İnşallah bayramı da bayram gibi yaşamış oluruz." diye konuştu.

Uygulamaya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Emniyet Müdür vekili Sezgin Çelik de katıldı.

