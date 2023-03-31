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Ankara Üniversitesinden depremzede çocuklara Ramazan ayında özel etkinlik

31.03.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Üniversitesi çalışanları ve öğrencileri Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören ve depremden etkilenen Elbistan’daki depremzede çocuklara Ramazan ayına yönelik "Ramazan Sokağı" adlı özel etkinlikler düzenledi.

Ankara Üniversitesi tarafından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) personel ve öğrencileri tarafından deprem bölgelerinde depremden etkilenen çocuklar için kültürel ve sportif faaliyetler başlattı.

Ramazan’ın gelişiyle birlikte Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde" Ramazan Sokağı" adlı etkinlik düzenledi.
Üniversitenin çok sayıda personel ve öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen etkinlik depremden etkilenen ve deprem psikolojisini üzerlerinden atmaya başlayan depremzede çocuklara moral oldu. İlçede kurulan sahnedeki gösterileri izleyen çocuklar birlikte şarkı söyleyip dans etti.
Çocukların büyük ilgisini çeken ve yoğun ilgi gösterdikleri etkinlikte tiyatro gösterileri, Hacivat-Karagöz oyunları, çocuk tiyatroları, müzik dinletileri sihirbaz gösterileri, karaoke ve bilgi yarışmaları gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda çocuklara çok sayıda hediyenin yanı sıra Ankara Üniversitesi öğrencilerinin deprem bölgelerindeki çocukları için özel olarak hazırladığı boyama kitapları da hediye edildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, üniversite olarak bölgedeki depremzedelerin acılarını ve duygularını ilk günden bu yana taşıdıklarını ve bölgeye yardımlarının her zaman süreceğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Üniversite olarak, 6 Şubat’ta meydana gelen ’Asrın Felaketi’ olarak tarihe geçen depremin yaralarını sarmak için elimizdeki imkanlar çerçevesinde depremden zarar gören bölge halkına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda bölgedeki depremden etkilenen ve depremin yaralarını bir nebze olsun sarmak amacıyla SKS daire başkanlığımız tarafından depremzede çocuklarımıza destek olmak için bazı sosyo-kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklar bizim yarınlarımız ve onları eğitim, öğretim ve psikolojik ve sosyal anlamdaki tüm ihtiyaçları için asla yalnız bırakmayacağız. Mübarek Ramazan ayını da çocuklarımızın eski yıllardaki gibi şenlik ve coşku içinde geçirmeleri için tüm personellerimiz ve öğrencilerimiz gönüllü olarak seferber oldular. Türkiye olarak bu zor dönemleri el birliği içeresinde kardeşçe atlatacağız inşallah. Bölgeye desteğimiz ve ilgimiz Ramazan ayı ve sonrasında da hiç azalmayacak."
Üniversitenin deprem bölgesindeki etkinlikleri, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

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