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  4. Ankara Valiliği, OSB'lerin mesai saatlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu

Ankara Valiliği, OSB'lerin mesai saatlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu

ANKARA HABERLERİ  | 09.11.2020 18:42 | Son Güncelleme

Başkentte, faaliyet gösteren organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında 16 Kasım'dan itibaren 07.00-16.00 saatlerinde mesai yürütülecek

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılımının azaltılması amacıyla organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştüğü, bazı kararlar aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda 30 Ağustos'tan itibaren sağlık ve güvenlik personeli hariç, hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması ve 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışmaları uygun görüldüğü anımsatılan açıklamada, 11 Eylül'den itibaren de mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulandığı hatırlatıldı.

Buna ilave olarak salgının yayılmasının azaltılması amacıyla Ankara'da faaliyet gösteren organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için 16 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere mesai saatlerinin 07.00- 16.00 olarak düzenlenmesine karar verildiğini kaydedildi.

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