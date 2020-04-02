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Ankara Valisi Şahin: "1000'er liralık yardım adreslere teslim edilecek"

ANKARA HABERLERİ  | 02.04.2020 22:51 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Şahin: "1000'er liralık yardım adreslere teslim edilecek"

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 1000'er liralık yardımların yarından itibaren hak sahiplerinin adreslerine teslim edileceğini bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yapılan 1000 liralık yardımlar, yarından itibaren kaymakamlıklar tarafından vatandaşlarımıza adreslerinde teslim edilecektir. Vatandaşlarımızın PTT şubelerine gitmelerine gerek yoktur."

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Ankara Valisi Vasip Şahin Yardım

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