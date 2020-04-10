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Ankara Valisi Şahin, pazar ve marketlerde alınan tedbirleri yerinde inceledi:

ANKARA HABERLERİ  | 10.04.2020 19:10 | Son Güncelleme

"Sosyal mesafeye herkesin mutlaka riayet etmesi lazım. Özellikle pazar ve marketlerde mutlaka maskeyle dolaşın kalabalık oluşturmayın" - "Bütün vatandaşlarımızdan talep ve beklentilerimiz kurallara uymalarıdır"

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, market ve pazar yerlerinde alınan önlemleri yerinde denetledi.

Altındağ ilçesinde Ali Ersoy Mahallesi semt pazarına ve bir markete giden Şahin, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu her alanda denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Vali Şahin, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, özellikle pazar yerinde yer yer mesafe şartlarının ihlal edildiğini ve bu konuda vatandaşların uyarıldığını söyledi. Belediyeye de gerekli talimatların verildiğini ifade eden Şahin, gelecek hafta itibarıyla semt pazarındaki aksaklıkların düzeltileceğini bildirdi.

Ardından bir marketi denetleyen Şahin, "Bu markette kurallara uyulduğunu, mesafe şartları, ikaz ve sıra bekleme çizgilerinin dikkatlice uygulandığını görüyoruz. Özellikle kasiyerlerin sağlıklarının korunması noktasında maske ve eldiven kullanımlarıyla gerekli tedbirleri aldıklarını görüyoruz." dedi.

Vatandaşların kurallara uyarak virüsten korunabileceklerini vurgulayan Şahin şöyle konuştu:

"Sosyal mesafeye herkesin mutlaka riayet etmesi lazım. Özellikle pazar ve market yerlerinde mutlaka maskeyle dolaşın kalabalık oluşturmayın. Ankara'da 3 günde 1 milyon maske dağıtıldı ve dağıtılmaya devam edilecek. Bütün vatandaşlarımızdan talep ve beklentilerimiz kurallara uymalarıdır. Bütün uzmanlar, hekimlerimiz bunu özellikle vurguluyor. Bunun şakası yok."

Vefa Destek Grubu'nun çalışmalarına da değinen Vali Şahin, kamu, belediye ve gönüllülerden oluşan ekiplerle, ciddi bir faaliyet yürütüldüğünü belirtti.

Şahin, "Ankara'da vatandaşlardan aldığımız talep 93 bin 750, karşıladığımız talep ise 85 bin civarında. Bu aradaki fark ya bilgi talebi ya da bir talebin tekrarı oluyor. Genel olarak baktığımızda, taleplerin karşılanma oranı memnuniyet verici. Yaşlılarımıza bu konudaki ikazlara ve kurallara riayet ettikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

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Ankara Valisi Şahin

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