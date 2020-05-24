Ankara Valisi Şahin'den Etik Günü mesajı:

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bireysel olarak her insanın etik değerlere göre hareket etmesinin beklendiği gibi özellikle kamu yönetiminde etik değerler konusunda daha hassas olunması da beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, 25 Mayıs Etik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insanın bireysel ve toplumsal ilişkilerinin temelini oluşturan değerlerin, kuralların, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt edebilme kavramlarını içine alan etik kavramının önemine değindi.

"Bireysel olarak her insanın etik değerlere göre hareket etmesinin beklendiği gibi, özellikle kamu yönetiminde etik değerler konusunda daha hassas olunması da beklenmektedir." ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:

"Kamu görevlilerinin sorumluluklarını yerine getirirken yasalarla sınırlandırılmış ve tanımlanmış yetkilerinin yanı sıra kamu yararını gözetme, şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik, tarafsızlık gibi etik davranış ilkelerine uymaları toplum nezdinde kamu yönetimine ve kurumlarına duyulan güven duygusunu artıracaktır.